النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يثمّن  جهود "الزين" و"آل صعب" في الصلح بين أخوين بـ"ريش محايل"

في إجراء يؤكد حرصه على التقارب الاجتماعي وإصلاح أي خلاف بين أبناء المنطقة

أجرى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير اتصالاً بالشيخ أبو طالب بن أحمد الزين شيخ الريش عبّر فيه عن شكره له ولنائب قبيلة قرن الماء بالريش إبراهيم بن علي جابر آل صعب على جهودهما المتكللة بالنجاح في الإصلاح بين شقيقين دب بينهما خلاف كاد يؤدي بما لا يحمد عقباه لولا تدخل أمير عسير وتكليفه للزين ونائب قبيلة المتخاصمين بالتدخل في الأمر والرفع له بنتائج ذلك.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ "الزين" أن هذا الاتصال يؤكد دور أمير المنطقة - يحفظه الله - واهتمامه بحل ومتابعة كل ما قد يعترض المواطن أو ينغص حياته أو يعرضه لأي خطر لا سمح الله.

وأضاف: تقدم أحد المواطنين لأمير المنطقة بشكوى ضد أخيه لخلاف نشب بينهما لفترة من الزمن ليست بالقصيرة وأبلغه بما يعانيه وما قد ينجم عن ذلك من قطيعة رحم أو أمر لا يحمد عقباه ليوجه الأمير تركي خطابًا بتكليفي أنا ونائب قبيلة المتخاصمين للنظر في موضوع الخلاف وسرعة إيجاد الحلول بما يضمن عودة المياه إلى مجاريها والرفع بمحضر يؤكد إنهاء المشكلة من عدمها.

وتابع: تم الوقوف على الأمر وجمع كل الأطراف وتسليمهم نسخة من توجيه الأمير قبل البدء في التنفيذ فما كان منهم إلا أن رحبوا بأمر أمير المنطقة وتم حل المشكلة مع مراعاة المصلحة العامة والموافقة على ذلك بالتراضي ولله الحمد تصالحا والفضل يعود لله أولاً ثم لأمير المنطقة.

وأكمل: بعد رفع المحضر وبه الصلح بادر الأمير تركي بن طلال بالاتصال بنا وتقديم الشكر وقال هذا المأمول فيكم وأنا أشكركم لدوركم في حل المشكلة وإصلاح ذات البين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يثمّن  جهود "الزين" و"آل صعب" في الصلح بين أخوين بـ"ريش محايل"
سبق

أجرى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير اتصالاً بالشيخ أبو طالب بن أحمد الزين شيخ الريش عبّر فيه عن شكره له ولنائب قبيلة قرن الماء بالريش إبراهيم بن علي جابر آل صعب على جهودهما المتكللة بالنجاح في الإصلاح بين شقيقين دب بينهما خلاف كاد يؤدي بما لا يحمد عقباه لولا تدخل أمير عسير وتكليفه للزين ونائب قبيلة المتخاصمين بالتدخل في الأمر والرفع له بنتائج ذلك.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ "الزين" أن هذا الاتصال يؤكد دور أمير المنطقة - يحفظه الله - واهتمامه بحل ومتابعة كل ما قد يعترض المواطن أو ينغص حياته أو يعرضه لأي خطر لا سمح الله.

وأضاف: تقدم أحد المواطنين لأمير المنطقة بشكوى ضد أخيه لخلاف نشب بينهما لفترة من الزمن ليست بالقصيرة وأبلغه بما يعانيه وما قد ينجم عن ذلك من قطيعة رحم أو أمر لا يحمد عقباه ليوجه الأمير تركي خطابًا بتكليفي أنا ونائب قبيلة المتخاصمين للنظر في موضوع الخلاف وسرعة إيجاد الحلول بما يضمن عودة المياه إلى مجاريها والرفع بمحضر يؤكد إنهاء المشكلة من عدمها.

وتابع: تم الوقوف على الأمر وجمع كل الأطراف وتسليمهم نسخة من توجيه الأمير قبل البدء في التنفيذ فما كان منهم إلا أن رحبوا بأمر أمير المنطقة وتم حل المشكلة مع مراعاة المصلحة العامة والموافقة على ذلك بالتراضي ولله الحمد تصالحا والفضل يعود لله أولاً ثم لأمير المنطقة.

وأكمل: بعد رفع المحضر وبه الصلح بادر الأمير تركي بن طلال بالاتصال بنا وتقديم الشكر وقال هذا المأمول فيكم وأنا أشكركم لدوركم في حل المشكلة وإصلاح ذات البين.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:48 AM

أمير عسير يثمّن  جهود "الزين" و"آل صعب" في الصلح بين أخوين بـ"ريش محايل"

في إجراء يؤكد حرصه على التقارب الاجتماعي وإصلاح أي خلاف بين أبناء المنطقة

A A A
محمد طيران - عسير
0
444

أجرى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير اتصالاً بالشيخ أبو طالب بن أحمد الزين شيخ الريش عبّر فيه عن شكره له ولنائب قبيلة قرن الماء بالريش إبراهيم بن علي جابر آل صعب على جهودهما المتكللة بالنجاح في الإصلاح بين شقيقين دب بينهما خلاف كاد يؤدي بما لا يحمد عقباه لولا تدخل أمير عسير وتكليفه للزين ونائب قبيلة المتخاصمين بالتدخل في الأمر والرفع له بنتائج ذلك.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ "الزين" أن هذا الاتصال يؤكد دور أمير المنطقة - يحفظه الله - واهتمامه بحل ومتابعة كل ما قد يعترض المواطن أو ينغص حياته أو يعرضه لأي خطر لا سمح الله.

وأضاف: تقدم أحد المواطنين لأمير المنطقة بشكوى ضد أخيه لخلاف نشب بينهما لفترة من الزمن ليست بالقصيرة وأبلغه بما يعانيه وما قد ينجم عن ذلك من قطيعة رحم أو أمر لا يحمد عقباه ليوجه الأمير تركي خطابًا بتكليفي أنا ونائب قبيلة المتخاصمين للنظر في موضوع الخلاف وسرعة إيجاد الحلول بما يضمن عودة المياه إلى مجاريها والرفع بمحضر يؤكد إنهاء المشكلة من عدمها.

وتابع: تم الوقوف على الأمر وجمع كل الأطراف وتسليمهم نسخة من توجيه الأمير قبل البدء في التنفيذ فما كان منهم إلا أن رحبوا بأمر أمير المنطقة وتم حل المشكلة مع مراعاة المصلحة العامة والموافقة على ذلك بالتراضي ولله الحمد تصالحا والفضل يعود لله أولاً ثم لأمير المنطقة.

وأكمل: بعد رفع المحضر وبه الصلح بادر الأمير تركي بن طلال بالاتصال بنا وتقديم الشكر وقال هذا المأمول فيكم وأنا أشكركم لدوركم في حل المشكلة وإصلاح ذات البين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,794
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,672
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,417
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة