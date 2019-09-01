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1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني

مع أول أيام العام الدراسي .. وبينهم 500 نزيل سيلتحقون بالجامعات

مع إطلالة العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ، اليوم الأحد، التحق ١١٠٦ طلاب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدارس إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ.

وفي هذا الصدد، أوضحت سجون مكة أن ٦١١ متدربًا في مراكز التدريب المهني، قد التحقوا بمختلف التخصصات في إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة، وذلك في إطار البرامج الإصلاحية التي تستهدف النزلاء؛ وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني.

وأضافت أن نحو ٥٠٠ نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال هذا الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف؛ وذلك وفقاً للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات، والتي تم توقيعها ورعايتها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في شهر ذي القعدة الماضي.

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1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني
سبق

مع إطلالة العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ، اليوم الأحد، التحق ١١٠٦ طلاب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدارس إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ.

وفي هذا الصدد، أوضحت سجون مكة أن ٦١١ متدربًا في مراكز التدريب المهني، قد التحقوا بمختلف التخصصات في إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة، وذلك في إطار البرامج الإصلاحية التي تستهدف النزلاء؛ وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني.

وأضافت أن نحو ٥٠٠ نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال هذا الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف؛ وذلك وفقاً للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات، والتي تم توقيعها ورعايتها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في شهر ذي القعدة الماضي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:20 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
09:49 PM

1700 نزيل من سجون مكة يلتحقون بالتعليم العام ومراكز التدريب المهني

مع أول أيام العام الدراسي .. وبينهم 500 نزيل سيلتحقون بالجامعات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
904

مع إطلالة العام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ، اليوم الأحد، التحق ١١٠٦ طلاب من نزلاء الإصلاحيات في سجون منطقة مكة المكرمة، وذلك بمدارس إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة ورابغ.

وفي هذا الصدد، أوضحت سجون مكة أن ٦١١ متدربًا في مراكز التدريب المهني، قد التحقوا بمختلف التخصصات في إصلاحية جدة والعاصمة المقدسة والسجن العام بالطائف والقنفذة، وذلك في إطار البرامج الإصلاحية التي تستهدف النزلاء؛ وعلى رأسها التعليم بشقيه العام والمهني.

وأضافت أن نحو ٥٠٠ نزيل ممن يرغبون في مواصلة التعليم ما بعد الثانوية، تقدموا للالتحاق، وسيتم خلال هذا الأسبوع التنسيق مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والطائف؛ وذلك وفقاً للاتفاقيات ما بين سجون المنطقة وتلك الجامعات، والتي تم توقيعها ورعايتها من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في شهر ذي القعدة الماضي.

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