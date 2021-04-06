الإمارات: 1.988 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحالات التي تماثلت للشفاء 458.885

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1988 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 474.136 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.516 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 458.885 حالة.