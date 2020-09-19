النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القيادة تعزي جورج واياه في ضحايا "حريق المدرسة"

قدمّت أحر التعازي وصادق المواساة لشعب ليبيريا الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك: علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي جورج واياه في ضحايا "حريق المدرسة"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك: علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
03:44 PM

القيادة تعزي جورج واياه في ضحايا "حريق المدرسة"

قدمّت أحر التعازي وصادق المواساة لشعب ليبيريا الصديق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
2,180

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك: علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج واياه.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,972
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,936
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,504

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة