بعد 15 عاماً.. مطالبة ألماني بإعادة "سنت" واحد لخزينة الدولة!

في الـ28 من يناير، تلقى المواطن الألماني سيفكان كيسروغلو، بمدينة كولونيا، رسالة من مكتب العمل (جوب سنتر) التابع للمدينة، طُلب منه فيها سداد سنت واحد إلى خزانة الدولة.

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، يعود السبب في المطالبة إلى واقعة حدثت قبل أكثر من 15 عاماً، حين كان "كيسروغلو" عاطلاً عن العمل لفترة وجيزة بين وظيفتين وتلقى أموالاً من مكتب العمل، حسبما قال الرجل البالغ من العمر اليوم 43 عاماً.

ويبدو أنه في هذه المدة تلقى سنتاً واحداً أكثر من اللازم، ما دفع الدوائر الرسمية إلى المطالبة باستعادة الفائض.

ويضيف الموقع: لكن الإشكالية تكمن في أن "طابع البريد وحده يكلف عدة أضعاف ذلك، فهل مكتب العمل جاد في المطالبة؟"، يتساءل "كيسروغلو" الذي فتح بقالة صغيرة.

بالفعل حقّ المراسلة هو أعلى بكثير من سنت واحد، فالطابع البريدي وحده يكلف 65 سنتاً، مع احتساب الجهد والفترة الزمنية التي يحتاجها الموظف لصياغة الرسالة وإرسالها، إضافة إلى ورق الرسالة وغير ذلك من التفاصيل.

وبناءً على طلب من صحيفة "إكسبرس" المحلية، أوضح متحدث باسم مكتب العمل أن الأمر "كان سهواً وخطأً تقنياً"، معرباً عن "أسف" المصلحة؛ لما أثارت الرسالة من غضب، مع "إلغاء المطالبة بالطبع".

ويقول الموقع الألماني: مبدئياً مكتب العمل ملزم قانوناً باسترداد المبالغ التي دفعت بغير وجه حق كاملة، وفي الوقت الذي يحدده المشرع، غير أن المبالغ المالية التي تقل عن سبعة يورو يتم التغاضي عن طلب استردادها أو التذكير بدفعها.

وقالت مارتينا فوركر، المديرة التنفيذية لمكتب العمل في كولونيا: "نحن لا نلاحق مثل هذه المبالغ الصغيرة، كان هذا خطأ، ونحن آسفون. وسوف نراجع إجراءاتنا مرة أخرى؛ من أجل تجنب مثل هذه الحالة"، وأكدت "فوركر" أنها "كانت حالة فردية".