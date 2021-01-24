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تناغموا مع إيقاع الطقس.. "المسند": لا "مطرية" بالأفق وهذه حالة 5 أيام مقبلة!

قال: خرجنا من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة ونهاية الأسبوع موجة باردة أخرى

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، سماءً صحوة بوجهٍ عام، وشمساً ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً معتدلة البرودة؛ وذلك حتى خمسة أيام مقبلة؛ حيث لا تلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يومٍ وآخر، فيلبس اللباس الشتوي الثقيل على طول، أو يخفّف اللبس على طول، والصحيح متابعة نشرات الطقس والتناغم معها، ولاسيما أننا خرجنا أمس من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة، وفي نهاية الأسبوع ندخل موجة باردة أخرى.. هذا، والله أعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تناغموا مع إيقاع الطقس.. "المسند": لا "مطرية" بالأفق وهذه حالة 5 أيام مقبلة!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، سماءً صحوة بوجهٍ عام، وشمساً ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً معتدلة البرودة؛ وذلك حتى خمسة أيام مقبلة؛ حيث لا تلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يومٍ وآخر، فيلبس اللباس الشتوي الثقيل على طول، أو يخفّف اللبس على طول، والصحيح متابعة نشرات الطقس والتناغم معها، ولاسيما أننا خرجنا أمس من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة، وفي نهاية الأسبوع ندخل موجة باردة أخرى.. هذا، والله أعلم".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
09:44 AM

تناغموا مع إيقاع الطقس.. "المسند": لا "مطرية" بالأفق وهذه حالة 5 أيام مقبلة!

قال: خرجنا من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة ونهاية الأسبوع موجة باردة أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، سماءً صحوة بوجهٍ عام، وشمساً ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً معتدلة البرودة؛ وذلك حتى خمسة أيام مقبلة؛ حيث لا تلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية معتبرة.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يومٍ وآخر، فيلبس اللباس الشتوي الثقيل على طول، أو يخفّف اللبس على طول، والصحيح متابعة نشرات الطقس والتناغم معها، ولاسيما أننا خرجنا أمس من موجة باردة ودخلنا موجة دافئة، وفي نهاية الأسبوع ندخل موجة باردة أخرى.. هذا، والله أعلم".

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