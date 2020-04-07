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"بر القنفذة" توزّع 100 جهاز لوحي لأبنائها الأيتام

في مبادرة لدعم تعليمهم عن بُعد بتكلفة 30 ألف ريال

وزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، 100 جهاز لوحي بتكلفة 30 ألف ريال للطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بهدف الدعم للمعرفة والمساهمة في إكمال تعليمهم عن بُعد في ظل الاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث قام الفريق التطوعي بإيصال الأجهزة إلى منازل المستفيدين.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: إن هذه المبادرة جاءت لتُلبّي احتياجات هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الأيتام في التعليم العام في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن الجمعية ستستمرّ في بذل كافة إمكاناتها لخدمة جميع المستفيدين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر القنفذة" توزّع 100 جهاز لوحي لأبنائها الأيتام
سبق

وزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، 100 جهاز لوحي بتكلفة 30 ألف ريال للطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بهدف الدعم للمعرفة والمساهمة في إكمال تعليمهم عن بُعد في ظل الاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث قام الفريق التطوعي بإيصال الأجهزة إلى منازل المستفيدين.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: إن هذه المبادرة جاءت لتُلبّي احتياجات هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الأيتام في التعليم العام في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن الجمعية ستستمرّ في بذل كافة إمكاناتها لخدمة جميع المستفيدين.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:38 PM

"بر القنفذة" توزّع 100 جهاز لوحي لأبنائها الأيتام

في مبادرة لدعم تعليمهم عن بُعد بتكلفة 30 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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وزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، 100 جهاز لوحي بتكلفة 30 ألف ريال للطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بهدف الدعم للمعرفة والمساهمة في إكمال تعليمهم عن بُعد في ظل الاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث قام الفريق التطوعي بإيصال الأجهزة إلى منازل المستفيدين.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: إن هذه المبادرة جاءت لتُلبّي احتياجات هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الأيتام في التعليم العام في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن الجمعية ستستمرّ في بذل كافة إمكاناتها لخدمة جميع المستفيدين.

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