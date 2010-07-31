النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني التهنئة لمنسوبي صحة الطائف بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء ذلك من خلال الاتصال المرئي الذي جمعه بالموظفين والقيادات من مختلف منشآت صحة الطائف

وقد عبر القحطاني خلال اللقاء الافتراضي عن شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف مستذكراً جهودهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ومشيداً بما قدموه خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات.

وفي نهاية اللقاء شكر القحطاني العاملين بصحة الطائف مشيراً إلى أثر العمل الجماعي وروح الفريق التي تجمعهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا
سبق

قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني التهنئة لمنسوبي صحة الطائف بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء ذلك من خلال الاتصال المرئي الذي جمعه بالموظفين والقيادات من مختلف منشآت صحة الطائف

وقد عبر القحطاني خلال اللقاء الافتراضي عن شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف مستذكراً جهودهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ومشيداً بما قدموه خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات.

وفي نهاية اللقاء شكر القحطاني العاملين بصحة الطائف مشيراً إلى أثر العمل الجماعي وروح الفريق التي تجمعهم.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:51 PM

عبر الاتصال المرئي: القحطاني يهنئ منسوبي صحة الطائف بالعيد.. ويشيد بجهودهم في مواجهة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
223

قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني التهنئة لمنسوبي صحة الطائف بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء ذلك من خلال الاتصال المرئي الذي جمعه بالموظفين والقيادات من مختلف منشآت صحة الطائف

وقد عبر القحطاني خلال اللقاء الافتراضي عن شكره وتقديره لمنسوبي صحة الطائف مستذكراً جهودهم في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ومشيداً بما قدموه خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات.

وفي نهاية اللقاء شكر القحطاني العاملين بصحة الطائف مشيراً إلى أثر العمل الجماعي وروح الفريق التي تجمعهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة