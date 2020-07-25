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بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أكدت أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية من "كورونا" ومنع الازدحام

وقف رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي صاحب العمري، صباح اليوم، على جاهزية مسلخيّ البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها، ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ورافقه مراقبو قسم صحة البيئة حيث اطلعوا على آلية العمل في المسلخين التي ستكون خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ومنع حدوث الازدحام.

كما تأكدوا من نظافة المسلخين، ونوهوا بتطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة، وتم تغيير بعض الأدوات المستخدمة القديمة في المسلخ بأدوات جديدة وتم إتلاف القديمة.

كما وقفوا على بعض نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك واطلعوا على مدى جاهزيتها وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

بلدية بارق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
سبق

وقف رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي صاحب العمري، صباح اليوم، على جاهزية مسلخيّ البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها، ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ورافقه مراقبو قسم صحة البيئة حيث اطلعوا على آلية العمل في المسلخين التي ستكون خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ومنع حدوث الازدحام.

كما تأكدوا من نظافة المسلخين، ونوهوا بتطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة، وتم تغيير بعض الأدوات المستخدمة القديمة في المسلخ بأدوات جديدة وتم إتلاف القديمة.

كما وقفوا على بعض نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك واطلعوا على مدى جاهزيتها وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
11:11 PM

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

أكدت أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية من "كورونا" ومنع الازدحام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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وقف رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي صاحب العمري، صباح اليوم، على جاهزية مسلخيّ البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها، ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ورافقه مراقبو قسم صحة البيئة حيث اطلعوا على آلية العمل في المسلخين التي ستكون خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ومنع حدوث الازدحام.

كما تأكدوا من نظافة المسلخين، ونوهوا بتطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة، وتم تغيير بعض الأدوات المستخدمة القديمة في المسلخ بأدوات جديدة وتم إتلاف القديمة.

كما وقفوا على بعض نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك واطلعوا على مدى جاهزيتها وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

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