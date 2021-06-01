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رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني

في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، عضو البرلمان البريطاني، كواسي كوارتنج.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية, إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني
سبق

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، عضو البرلمان البريطاني، كواسي كوارتنج.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية, إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:18 PM

رئيس هيئة الفضاء يناقش التعاون مع وزير الأعمال البريطاني

في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، عضو البرلمان البريطاني، كواسي كوارتنج.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية, إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.

وحضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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