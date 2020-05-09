أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت الساعة 15:6 هزة أرضية خفيفة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس رختر وعمق 6 كم.
هيئة المساحة: تسجيل هزة أرضية خفيفة بالقرب من خميس مشيط
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت الساعة 15:6 هزة أرضية خفيفة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس رختر وعمق 6 كم.هيئة المساحة الجيولوجية
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هيئة المساحة: تسجيل هزة أرضية خفيفة بالقرب من خميس مشيطعبدالله البرقاوي سبق 2020-05-09
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:15 PM
هيئة المساحة: تسجيل هزة أرضية خفيفة بالقرب من خميس مشيط
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر السبت الساعة 15:6 هزة أرضية خفيفة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس رختر وعمق 6 كم.
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