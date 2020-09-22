النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف

800 مريض في المتوسط يُتوفون أسبوعيًا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف، اليوم (الثلاثاء)، وهو أعلى رقم تسجله دولة في أنحاء العالم.

وبيّن إحصاء لـ"رويترز" أن نحو 800 شخص في المتوسط يتوفون أسبوعيًا في الولايات المتحدة؛ بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضًا عن ذروة بلغت 2.806 وفيات في يوم واحد جرى تسجيلها في 15 إبريل (نيسان) الماضي.

وأظهرت البيانات أن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم، في الولايات المتحدة توفوا؛ بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة، وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح، التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة من جراء كورونا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف
سبق

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف، اليوم (الثلاثاء)، وهو أعلى رقم تسجله دولة في أنحاء العالم.

وبيّن إحصاء لـ"رويترز" أن نحو 800 شخص في المتوسط يتوفون أسبوعيًا في الولايات المتحدة؛ بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضًا عن ذروة بلغت 2.806 وفيات في يوم واحد جرى تسجيلها في 15 إبريل (نيسان) الماضي.

وأظهرت البيانات أن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم، في الولايات المتحدة توفوا؛ بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة، وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح، التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة من جراء كورونا.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:09 PM

أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف

800 مريض في المتوسط يُتوفون أسبوعيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,169

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف، اليوم (الثلاثاء)، وهو أعلى رقم تسجله دولة في أنحاء العالم.

وبيّن إحصاء لـ"رويترز" أن نحو 800 شخص في المتوسط يتوفون أسبوعيًا في الولايات المتحدة؛ بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضًا عن ذروة بلغت 2.806 وفيات في يوم واحد جرى تسجيلها في 15 إبريل (نيسان) الماضي.

وأظهرت البيانات أن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم، في الولايات المتحدة توفوا؛ بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة، وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح، التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة من جراء كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,256
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,074
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,987
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,778

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة