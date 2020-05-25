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الحبشان يعدد لـ "سبق" فوائد الاستحواذ "السعودي" على "نيوكاسل"

قال الدكتور خالد بن سعد الحبشان الكاتب والأكاديمي المتخصص في حوكمة الشركات وعضو نقابة المحامين البريطانيين والجمعية الدولية للقانون المقارن وجمعية الأمم المتحدة، إن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي سيكون إنجازًا يضاف لإنجازات الصندوق السيادي السعودي.

وأوضح الحبشان أن هذا الإنجاز يكمن في إستراتيجيته الاستثمارية المبنية على تنوع الاستثمار بقيادة سمو ولي العهد ورؤيته الثاقبة تناغمًا مع رؤية المملكة 2030 ومنها الاستثمار في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ "سبق" :" تكمن أهمية هذه الصفقة من عدة نواحٍ منها التجارية والعوائد المكتسبة من حقوق رعاية وغيرها فضلاً عن الدور الثقافي والتسويقي لهذه الصفقة في إنجلترا ودول أوروبا عن تاريخ وثقافة المملكة ومجالات الاستثمار فيها.

وأكمل: "ومن مميزات هذه الصفقة أنها تؤسس فلسفة الاستثمار الرياضي وتكون مثالاً يحتذى به على المستوى المحلي كما أنها تُسهم في دفع عجلة الخصخصة في الأندية والرفع من قيمتها السوقية وأن تصبح منصة استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي".


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الحبشان يعدد لـ "سبق" فوائد الاستحواذ "السعودي" على "نيوكاسل"
سبق

قال الدكتور خالد بن سعد الحبشان الكاتب والأكاديمي المتخصص في حوكمة الشركات وعضو نقابة المحامين البريطانيين والجمعية الدولية للقانون المقارن وجمعية الأمم المتحدة، إن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي سيكون إنجازًا يضاف لإنجازات الصندوق السيادي السعودي.

وأوضح الحبشان أن هذا الإنجاز يكمن في إستراتيجيته الاستثمارية المبنية على تنوع الاستثمار بقيادة سمو ولي العهد ورؤيته الثاقبة تناغمًا مع رؤية المملكة 2030 ومنها الاستثمار في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ "سبق" :" تكمن أهمية هذه الصفقة من عدة نواحٍ منها التجارية والعوائد المكتسبة من حقوق رعاية وغيرها فضلاً عن الدور الثقافي والتسويقي لهذه الصفقة في إنجلترا ودول أوروبا عن تاريخ وثقافة المملكة ومجالات الاستثمار فيها.

وأكمل: "ومن مميزات هذه الصفقة أنها تؤسس فلسفة الاستثمار الرياضي وتكون مثالاً يحتذى به على المستوى المحلي كما أنها تُسهم في دفع عجلة الخصخصة في الأندية والرفع من قيمتها السوقية وأن تصبح منصة استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي".


25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
10:04 PM

الحبشان يعدد لـ "سبق" فوائد الاستحواذ "السعودي" على "نيوكاسل"

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محمد السيّد - الرياض
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1,941

قال الدكتور خالد بن سعد الحبشان الكاتب والأكاديمي المتخصص في حوكمة الشركات وعضو نقابة المحامين البريطانيين والجمعية الدولية للقانون المقارن وجمعية الأمم المتحدة، إن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي سيكون إنجازًا يضاف لإنجازات الصندوق السيادي السعودي.

وأوضح الحبشان أن هذا الإنجاز يكمن في إستراتيجيته الاستثمارية المبنية على تنوع الاستثمار بقيادة سمو ولي العهد ورؤيته الثاقبة تناغمًا مع رؤية المملكة 2030 ومنها الاستثمار في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه.

وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ "سبق" :" تكمن أهمية هذه الصفقة من عدة نواحٍ منها التجارية والعوائد المكتسبة من حقوق رعاية وغيرها فضلاً عن الدور الثقافي والتسويقي لهذه الصفقة في إنجلترا ودول أوروبا عن تاريخ وثقافة المملكة ومجالات الاستثمار فيها.

وأكمل: "ومن مميزات هذه الصفقة أنها تؤسس فلسفة الاستثمار الرياضي وتكون مثالاً يحتذى به على المستوى المحلي كما أنها تُسهم في دفع عجلة الخصخصة في الأندية والرفع من قيمتها السوقية وأن تصبح منصة استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي".


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