النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الـ 19.. "الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق

بعد ثبوت 13 حالة إصابة بـ"كورونا" بين صفوف المصلين

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق خمسة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 19 يوماً 158 مسجداً، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي خمسة مساجد تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ستة مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق "الشرقية وعسير، والحدود الشمالية"، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الـ 19.. "الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق
سبق

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق خمسة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 19 يوماً 158 مسجداً، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي خمسة مساجد تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ستة مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق "الشرقية وعسير، والحدود الشمالية"، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس "كورونا".

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
02:02 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
02:33 PM

لليوم الـ 19.. "الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق

بعد ثبوت 13 حالة إصابة بـ"كورونا" بين صفوف المصلين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
611

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق خمسة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 19 يوماً 158 مسجداً، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي خمسة مساجد تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ستة مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق "الشرقية وعسير، والحدود الشمالية"، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,283
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة