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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده

بعثا برقيتَيْ عزاء ومواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء أستراليا السيد سكوت ماريسون في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدكم؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة والدكم؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء أستراليا برقية عزاء ومواساة

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء أستراليا السيد سكوت ماريسون في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدكم؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة والدكم؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
11:27 PM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده

بعثا برقيتَيْ عزاء ومواساة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء أستراليا السيد سكوت ماريسون في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدكم؛ ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة والدكم؛ وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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