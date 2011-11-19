"منشآت" تستقبل مشاركات مبادرة ‎"تحدي مكة" حتى الأربعاء المقبل

بجوائز تصل لـ120 ألف ريال على مساري الحج والعمرة والخدمات اللوجستية

‎أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن استقبالها لمشاركات مبادرة تحدي مكة المُعلن عنها في ملتقى بيبان منطقة مكة حتى 21 نوفمبر، التي تبلغ جوائزها 120 ألفًا مقسمةً على مساري الحج والعمرة والخدمات اللوجستية.

ووفقًا للمبادرة سيكون هناك ستة فائزين في المسارين (3 لكل مسار)، وستكون الجائزة الأولى 30 ألف ريال، والثانية 20 ألف ريال، والثالثة 10 آلاف ريال. وتأتي المبادرة بهدف إشراك أفراد المجتمع في إيجاد حلول ابتكارية وأفكار إبداعية وريادية بالمنطقة عبر مساري: الحج والعمرة والخدمات اللوجستية.

‎ويستهدف مسار الحج والعمرة إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية تجارية قابلة للتطبيق لتساهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحقيق رؤية المملكة باستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030؛ لرفع نسبة الرضا والجودة المقدمة.

‎فيما يستهدف مسار الخدمات اللوجستية إيجاد أفكار إبداعية وحلول ابتكارية قابلة للتطبيق، لتسهيل توفير الخدمات المقدمة للسكان ولقطاع الأعمال في منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبتكر.

ويقوم المشاركون بتقديم حلول وأفكار متكاملة بعد دراسة جدواها وتصميم آلية عملها لكلٍّ من المسارات المذكورة، ثم يتم تقييم المشاريع والأفكار من عدة جوانب لتحديد أكثر الحلول إبداعًا وتأثيرًا وتكاملًا، على أن تكون الفكرة جديدة أو تطوّرًا لفكرة قائمة، وتكون واضحة التفاصيل مكتملة العناصر وتكون قابلة للتطبيق.

يذكر أنه بدأ استقبال المشاركات مع تدشين ملتقى بيبان منطقة مكة الأربعاء 31 أكتوبر، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر، فيما سيكون اختيار الفائزين في 26 ديسمبر المقبل، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن التحدي عبر الموقع: https://fikra.sa