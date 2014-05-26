توفير لقاح "فايزر" بالمركز الطبي بالهيئة الملكية في ينبع الصناعية

عبر تطبيق "صحتي".. بدءًا من الأحد المقبل

أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية ممثلة في برنامج الخدمات الصحية، عن إتاحة المواعيد وتوفرها في المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع ابتداء من يوم الأحد القادم بلقاح شركة فايزر عبر تطبيق "صحتي"، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساء طيلة أيام الأسبوع.

وقال المركز الطبي: إن "التسجيل في تطبيق صحتي سوف يكون بدءًا من يوم غد الأربعاء"، مؤكدًا إعلان زيادة عدد الجرعات المستهدفة يوميًّا من 250 جرعة إلى 500 جرعة، كما تشهد مراكز اللقاح المتوفرة بالمحافظة ومدينة ينبع الصناعية إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما حثت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق "صحتي"، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة طالبة، على أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، ومبينة أن الأولوية تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، بالإضافة إلى تكثيف التوعية الصحية وتحميل تطبيق "توكلنا" والالتزام بمسافة التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في محافظة ينبع وينبع الصناعية تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" من خلال فريق مؤهل لتقديم خدمات التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، كما تشمل مركز لقاحات هي مركز لقاح طيبة بينبع البحر ومستشفى الأنصاري التخصصي.