رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يشكر القيادة على تكريمها للرياضيين.. برعاية نهائي كأس الملك

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس ومنسوبي كرة القدم السعودية، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019- 2020 التي ستقام بين فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم السبت 13 ربيع الثاني 1442، الموافق 28 نوفمبر 2020.

ورحّب رئيس الاتحاد السعودي باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد ومحبي كرة القدم، بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -أمير منطقة الرياض- لهذا الحدث الكروي الكبير؛ لتتويج الفريق الفائز بهذه الكأس الغالية.

وقال "المسحل" في تصريح صحفي: "إن نهائي أغلى الكؤوس يأتي هذا العام ليكون بمثابة تتويج لموسم رياضي، شهد نجاحات عدة على كل الأصعدة؛ خاصة وأن المملكة تشهد في الفترة الأخيرة قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بفضل الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وهو الدعم الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة "رؤية 2030" ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة.

ووجّه رئيس الاتحاد السعودي الشكر الجزيل لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه الكبير والمستمر للاتحاد على كل الأصعدة؛ الأمر الذي كان أبلغ الأثر في مسيرة الاتحاد حتى الآن.

كما قدّم "المسحل" التهنئة لكل من فريقي الهلال والنصر على شرف الوصول للمباراة النهائية على أغلى الكؤوس؛ معربًا عن أمنياته بخروج المباراة بالشكل اللائق الذي يعكس تطور الكرة السعودية والدعم اللا محدود الذي تجده من القيادة الحكيمة؛ متمنيًا أن يحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.