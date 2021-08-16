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"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة

"الهمامي": تقدم خصومات ومزايا خاصة لمستفيدي الجمعية وتستمر لمدة عام

أطلقت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، مبادرة لهم حق وذلك بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص التجارية والصحية والرياضية والترفيهية لتقديم خصومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرح المدير التنفيذي لجمعية إسناد طارق الهمامي، أن دور جمعية إسناد رعاية وتأهيل وعلاج وتمكين ذوي الإعاقة وذلك من خلال الإسهام في تقديم البرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات ومن ضمنها مبادرة لهم حق.

وقال الهمامي إن المبادرة تأتي بالشراكة بين جمعية إسناد ومنشآت القطاع الخاص بمحافظة شرورة، من خلال تقديم خصومات ومزايا خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة مستفيدي جمعية إسناد، وتستمر المبادرة لمدة سنة كامله.

وأوضح الهمامي أن المبادرة تستهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والجهات المقدمة للخدمة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على مزايا خاصة بعدة مجالات، ومساعدة القطاع الخاص على فهم احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وقدم في الختام شكر وتقدير منسوبي جمعية إسناد للشركاء المشاركين على دعم وإنجاح المبادرة، داعياً جهات القطاع الخاص لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق أهدافها ورسالتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.

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"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة
سبق

أطلقت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، مبادرة لهم حق وذلك بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص التجارية والصحية والرياضية والترفيهية لتقديم خصومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرح المدير التنفيذي لجمعية إسناد طارق الهمامي، أن دور جمعية إسناد رعاية وتأهيل وعلاج وتمكين ذوي الإعاقة وذلك من خلال الإسهام في تقديم البرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات ومن ضمنها مبادرة لهم حق.

وقال الهمامي إن المبادرة تأتي بالشراكة بين جمعية إسناد ومنشآت القطاع الخاص بمحافظة شرورة، من خلال تقديم خصومات ومزايا خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة مستفيدي جمعية إسناد، وتستمر المبادرة لمدة سنة كامله.

وأوضح الهمامي أن المبادرة تستهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والجهات المقدمة للخدمة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على مزايا خاصة بعدة مجالات، ومساعدة القطاع الخاص على فهم احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وقدم في الختام شكر وتقدير منسوبي جمعية إسناد للشركاء المشاركين على دعم وإنجاح المبادرة، داعياً جهات القطاع الخاص لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق أهدافها ورسالتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:05 PM

"إسناد" تطلق مبادرة "لهم حق" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في شرورة

"الهمامي": تقدم خصومات ومزايا خاصة لمستفيدي الجمعية وتستمر لمدة عام

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علي حفول - شرورة
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أطلقت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، مبادرة لهم حق وذلك بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص التجارية والصحية والرياضية والترفيهية لتقديم خصومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرح المدير التنفيذي لجمعية إسناد طارق الهمامي، أن دور جمعية إسناد رعاية وتأهيل وعلاج وتمكين ذوي الإعاقة وذلك من خلال الإسهام في تقديم البرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات ومن ضمنها مبادرة لهم حق.

وقال الهمامي إن المبادرة تأتي بالشراكة بين جمعية إسناد ومنشآت القطاع الخاص بمحافظة شرورة، من خلال تقديم خصومات ومزايا خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة مستفيدي جمعية إسناد، وتستمر المبادرة لمدة سنة كامله.

وأوضح الهمامي أن المبادرة تستهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع والجهات المقدمة للخدمة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على مزايا خاصة بعدة مجالات، ومساعدة القطاع الخاص على فهم احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وقدم في الختام شكر وتقدير منسوبي جمعية إسناد للشركاء المشاركين على دعم وإنجاح المبادرة، داعياً جهات القطاع الخاص لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق أهدافها ورسالتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.

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