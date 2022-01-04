"مكافحة الفساد" تُحقق مع 641 متهمًا وإيقاف 233 شخصًا

باشرت اختصاصاتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ

كشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (5518) جولة رقابية، والتحقيق مع (641) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (233) مواطنًا ومقيمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت: "منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم: (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، منهم موظفون في وزارات: (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.