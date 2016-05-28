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وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة

تسهيلًا على المستفيدين حيث يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا على المستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة "الإفراغ العقاري الإلكتروني" عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

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وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة
سبق

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا على المستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة "الإفراغ العقاري الإلكتروني" عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:35 PM

وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة

تسهيلًا على المستفيدين حيث يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا على المستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة "الإفراغ العقاري الإلكتروني" عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

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