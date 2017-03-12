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أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء في وفاة "الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل"

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء مساء اليوم.

وسأل اللهَ العليَّ القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأعرب الأمراء من أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدَّم في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض في الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء في وفاة "الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل"
سبق

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء مساء اليوم.

وسأل اللهَ العليَّ القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأعرب الأمراء من أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدَّم في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض في الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:33 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:05 AM

أمير الرياض يقدِّم واجب العزاء في وفاة "الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها لمقر العزاء مساء اليوم.

وسأل اللهَ العليَّ القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأعرب الأمراء من أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدَّم في ميزان حسناته.

رافق أمير الرياض في الزيارة الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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