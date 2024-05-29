إيران والرقص على الحبال.. تدعو للسلام وتخبئ الشر تحت عمامتها السوداء

"الغصن" و"الحمامة" أداتها لدغدغة المشاعر.. وتلاعبها بثوابت التاريخ يكشفها

يجيد قادة إيران، الرقص على كل أحبال الكذب والخداع، والأكل على كل الموائد، ما دامت قد توافرت لهم الأدوات اللازمة لذلك، وما داموا بارعين في التمثيل، وإتقان الأدوار التي كانت تنطلي على العالم في وقت سابق؛ أما اليوم، فكل الأوراق انكشفت، وتساقط الممثلون الإيرانيون من على خشبة المسرح، وبرغم ذلك ما زالوا يؤدون أدوارهم، ويوهمون أنفسهم بأن العالم يصدق أداءهم، بل ويصفق لهم.

منذ سنوات مضت ومسؤولو إيران، يخبئون في جيوبهم "غصن زيتون"، وتحت عمامتهم -عمامات الشر- "حمامة سلام"، يكشفون عنهما وقت الحاجة، في أدوار تمثيلية "مملة"، يحاولون فيها إيهام العالم بأنهم دعاة سلام وحوار.

"الغصن" و"الحمامة"، أعلن عنهما أخيرًا مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي تحدث أمام كاميرات وكالات الأنباء العالمية؛ ليدعي أن إيران ترحّب بالحوار مع "أي من دول الخليج".

وقال عراقجي: إن "إيران ترحّب بالحوار مع أي من دول الخليج "الفارسي"، لإيجاد علاقات متوازنة، ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"؛ مؤكدًا في الوقت نفسه رفض طهران أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا.

"عراقجي" نفسه، يعرف أن دعوته للسلام مع دول الخليج، مرفوضة شكلًا ومضمونًا، ولن يلتفت إليه أحد؛ فضلًا عن كونها دعوة مستفزة سياسيًّا، وكأنه يؤكد لمن يدعوهم للسلام، بأن إيران هي إيران، لن تتغير، ولن ينعدل حالها، وستبقى حاقدة على كل شيء "عربي"، بما في ذلك، مسمى الخليج "العربي"، الذي نزع منه صفة العروبة، وأطلق عليه مسمى الخليج "الفارسي"، في تلاعب واضح بثوابت التاريخ.

وقَبِل عراقجي، كشف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في تصريح له، عن اقتراح بلاده بتوقيع معاهدة "عدم اعتداء" مع دول الخليج، وكأن الرجل تناسى "عمدًا" أو "غباءً"، أن إيرن في لحظة الإدلاء بهذا التصريح، وقبلها وبعدها، تُواصل الاعتداء "الفعلي" على دول الخليج، باحتلالها ثلاث جزر إماراتية في وضح النهار، وبإثارة الفتن والاضطرابات في مملكة البحرين تارة، وفي القطيف تارة أخرى، وبدعمها اللا محدود لجماعة الحوثيين في اليمن، ومدهم بالسلاح والعتاد لمهاجمة مناطق حيوية في المملكة على مدار نحو ثلاث سنوات مضت، وبتدخلها السافر في القرار السياسي داخل سوريا ولبنان والعراق؛ فماذا سيكتب السيد "ظريف" في معاهدة السلام مع العرب -إذا افترضنا ذلك- من بنود وشروط، بعد كل هذه الاعتداءات الصارخة من طهران على جيرانها العرب؟

دعوة إيران للسلام والحوار مع العرب، لا تخلو من استعلاء -وربما غباء- مترسخ لدى ملالي إيران، بأنهم الجانب الأقوى عسكريًّا، في حال نشوب حرب مع العرب.. هذا الاستعلاء يجعل إيران تظن أن دعوتها للسلام، ينبغي أن تقابَل بالترحاب والهرولة من جميع الدول العربية، وبخاصة دول الخليج المجاورة لها، وتناسى الملالي أن العرب يتفقون على كره النظام الإيراني، ويتفقون على خطره السياسي والاجتماعي؛ بل والديني، على الأمتين العربية والإسلامية، ويتفقون على ضرورة وضع حدود لأطماع هذا النظام وتجاوزاته.. وحتى هذه اللحظة، تتبع الدول العربية الطرق والإجراءات القانونية، التي تحقق لهم كل ما يسعون إليه؛ ولكن إن اضطرتهم الظروف؛ فلن يترددوا في مواجهة إيران "عسكريًّا"، والتغلب عليها في ساعات قليلة؛ معتمدين على سلاح الحق والعدل والدفاع عن النفس، ضد دولة تمتلك جبالًا من الكره والبغض والحقد لكل ما هو عربي؛ فضلًا عن التفوق العسكري لدى دول عربية، مثل السعودية ومصر والإمارات، على إيران، التي أكدت التقارير الدولية أن أسلحتها قديمة، وطائراتها بدائية، وعسكرييها غير مقتنعين بالدفاع عن نظام دموي وجاهل لا يحترم القوانين الدولية ويتدخل في شؤون دول الجوار ويعادي الجميع.

على ملالي إيران، البحث عن أدوات أخرى، غير "غصن الزيتون" و"حمامة السلام"، والتدرب على أدوار تمثيلية جديدة، تُبَرهن أنهم محبون للسلام، لربما يصدقون أنفسهم، أو يصدقهم العالم، الذي بات موقنًا أن إيران في ظل هذا النظام، لا يمكن أن تتصالح مع نفسها أو مع جيرانها، ولا يمكن أن تعود الثقة بينهما؛ لأن السلام مع إيران، ضرب من الخيال، ودعوات السلام من قادتها أوهامٌ وكذب وتحايل وخداع؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه، حتى يزول هذا النظام من على وجه الأرض، وهذا سيكون قريبًا.