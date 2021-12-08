ماذا تعرف عن اكتئاب فصل الشتاء؟ .. هنا الأعراض وطرق الوقاية منه

اضطراب عاطفي يؤدي إلى فرط النوم ونقص الطاقة وزيادة الوزن

يرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بالخريف والشتاء؛ ومن تلك الأعراض؛ فرط النوم، واشتهاء تناول أطعمة عالية الكربوهيدرات، وتغيرات الشهية، وزيادة الوزن، والإرهاق أو نقص الطاقة.

وبحسب التجمع الصحي بمكة المكرمة نقلاً عن وزارة الصحة؛ فإن الاضطراب العاطفي الموسمي مرتبط بالخريف والشتاء، وتتضمن الأعراض الخاصة بالاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط ببداية الشتاء، ويطلق عليه أحياناً اكتئاب فصل الشتاء.

وليس هناك طريقة محددة للوقاية من حدوث الاضطراب العاطفي الموسمي، غير أن هناك بعض الخطوات المبكرة في التعامل مع الأعراض، حيث تستطيع أن تقي نفسك من تفاقم هذه الأعراض بمرور الوقت، كتناول النظام الغذائي الصحي، والتعرض لضوء الشمس قدر الإمكان، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.