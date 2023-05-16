صحة لبنان تعلن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا

قالت: خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 902 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 902.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 26 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 247 حالة.