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تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا".. و"نزاهة" تتدخل

اقتطعت البلدية أجزاء كبيرة من أرضه.. ومعاملته حائرة منذ سنوات

تدرس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قضية جديدة بشأن تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا" بمنطقة جازان، بتعويض لمواطن عن أرضه التي اقتطعت البلدية أجزاء كبيرة منها لصالح سد خرساني وتسببت بحرمانه من الانتفاع بها.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الهيئة اطلعت على تفاصيل من قضية تأخير التعويض وتنفيذ الحكم القضائي، واتخذت إجراءات دراسة القضية للتحقيق في تفاصيلها.

ووفقًا لتفاصيل من القضية، امتنعت بلدية صبيا عن تعويض مواطن عن أرضه قبل أحد عشر عامًا؛ بحجة أنه لا يتم التعويض عن الأراضي التي تُقتطع لحماية التنمية؛ إلا أنه ثبت لدى ديوان المظالم بعدها بعدة أعوام أن الأرض لا ينطبق عليها هذا المبرر، وأصدرت المحكمة الإدارية بجازان حكمًا قطعيًا بإلغاء قرارها عن الامتناع عن تعويضه، وكذلك إلزامها بدفع أجرة المِثل بعد النظر في المتبقي من الأرض وما إذا كان قد وقع عليه ضرر.

وقال ناصر خويري وكيل الورثة لمالك الأرض المقتطعة بقرية أم سعد بصبيا: لديّ معاملة بطلب تنفيذ الحكم، وقد مضى عليها أكثر من ثمانية أعوام، وهي تدور في مكانها متنقلة بين بلدية صبيا وأمانة منطقة جازان دون أي مبرر أقنعني؛ حيث إنه لديّ صك حكم من ديوان المظالم واجب النفاذ بمعارضة ورثة منصور ناصر خويري، بعدما دار نزاع بيني وبين بلدية صبيا؛ إلا أن بلدية محافظة صبيا وأمانة جازان لم تكفني التأخير في إجراءات معاملة تعويضي؛ حيث أرسلت مرتين إلى أمانة منطقة جازان، ويتم اتخاذ ملاحظات عليها وإرجاعها إلى بلدية صبيا خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا هي في الرياض ولم أجد حلًّا بعد.

نزاهة بلدي صبيا جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا".. و"نزاهة" تتدخل
سبق

تدرس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قضية جديدة بشأن تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا" بمنطقة جازان، بتعويض لمواطن عن أرضه التي اقتطعت البلدية أجزاء كبيرة منها لصالح سد خرساني وتسببت بحرمانه من الانتفاع بها.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الهيئة اطلعت على تفاصيل من قضية تأخير التعويض وتنفيذ الحكم القضائي، واتخذت إجراءات دراسة القضية للتحقيق في تفاصيلها.

ووفقًا لتفاصيل من القضية، امتنعت بلدية صبيا عن تعويض مواطن عن أرضه قبل أحد عشر عامًا؛ بحجة أنه لا يتم التعويض عن الأراضي التي تُقتطع لحماية التنمية؛ إلا أنه ثبت لدى ديوان المظالم بعدها بعدة أعوام أن الأرض لا ينطبق عليها هذا المبرر، وأصدرت المحكمة الإدارية بجازان حكمًا قطعيًا بإلغاء قرارها عن الامتناع عن تعويضه، وكذلك إلزامها بدفع أجرة المِثل بعد النظر في المتبقي من الأرض وما إذا كان قد وقع عليه ضرر.

وقال ناصر خويري وكيل الورثة لمالك الأرض المقتطعة بقرية أم سعد بصبيا: لديّ معاملة بطلب تنفيذ الحكم، وقد مضى عليها أكثر من ثمانية أعوام، وهي تدور في مكانها متنقلة بين بلدية صبيا وأمانة منطقة جازان دون أي مبرر أقنعني؛ حيث إنه لديّ صك حكم من ديوان المظالم واجب النفاذ بمعارضة ورثة منصور ناصر خويري، بعدما دار نزاع بيني وبين بلدية صبيا؛ إلا أن بلدية محافظة صبيا وأمانة جازان لم تكفني التأخير في إجراءات معاملة تعويضي؛ حيث أرسلت مرتين إلى أمانة منطقة جازان، ويتم اتخاذ ملاحظات عليها وإرجاعها إلى بلدية صبيا خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا هي في الرياض ولم أجد حلًّا بعد.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:54 AM

تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا".. و"نزاهة" تتدخل

اقتطعت البلدية أجزاء كبيرة من أرضه.. ومعاملته حائرة منذ سنوات

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محمد المواسي - جازان
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6,751

تدرس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قضية جديدة بشأن تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد "بلدي صبيا" بمنطقة جازان، بتعويض لمواطن عن أرضه التي اقتطعت البلدية أجزاء كبيرة منها لصالح سد خرساني وتسببت بحرمانه من الانتفاع بها.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الهيئة اطلعت على تفاصيل من قضية تأخير التعويض وتنفيذ الحكم القضائي، واتخذت إجراءات دراسة القضية للتحقيق في تفاصيلها.

ووفقًا لتفاصيل من القضية، امتنعت بلدية صبيا عن تعويض مواطن عن أرضه قبل أحد عشر عامًا؛ بحجة أنه لا يتم التعويض عن الأراضي التي تُقتطع لحماية التنمية؛ إلا أنه ثبت لدى ديوان المظالم بعدها بعدة أعوام أن الأرض لا ينطبق عليها هذا المبرر، وأصدرت المحكمة الإدارية بجازان حكمًا قطعيًا بإلغاء قرارها عن الامتناع عن تعويضه، وكذلك إلزامها بدفع أجرة المِثل بعد النظر في المتبقي من الأرض وما إذا كان قد وقع عليه ضرر.

وقال ناصر خويري وكيل الورثة لمالك الأرض المقتطعة بقرية أم سعد بصبيا: لديّ معاملة بطلب تنفيذ الحكم، وقد مضى عليها أكثر من ثمانية أعوام، وهي تدور في مكانها متنقلة بين بلدية صبيا وأمانة منطقة جازان دون أي مبرر أقنعني؛ حيث إنه لديّ صك حكم من ديوان المظالم واجب النفاذ بمعارضة ورثة منصور ناصر خويري، بعدما دار نزاع بيني وبين بلدية صبيا؛ إلا أن بلدية محافظة صبيا وأمانة جازان لم تكفني التأخير في إجراءات معاملة تعويضي؛ حيث أرسلت مرتين إلى أمانة منطقة جازان، ويتم اتخاذ ملاحظات عليها وإرجاعها إلى بلدية صبيا خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا هي في الرياض ولم أجد حلًّا بعد.

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