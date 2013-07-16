"التخصصات الصحية" تعتمد "مستشفى ولادة تبوك" مركزًا للدراسات العليا

"المقبلي": سيتم اعتماد إطار متكامل يحوي جميع جوانب البرنامج

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مستشفى الولادة والأطفال بتبوك، مركزًا لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال.

وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد المقبلي، أنه سيتم اعتماد إطار متكامل يحوي جميع جوانب البرنامج.

واستطرد المقبلي: "سيتم بدء القبول في البرنامج ابتداءً من شهر أغسطس القادم 2019م، وسوف يتم الإعلان عن التقديم في البرنامج لاحقًا".

وأوضح "المقبلي" أن مدة التدريب ستكون عامين كاملين، بعدها يحصل الطبيب على دبلوم الدراسات العليا السعودي في تخصص طب الأطفال، فالنمو المطرد في المنشآت الصحية الحكومية ينعكس من خلال البرامج التأهيلية للأطباء والممارسين الصحيين.

وثمّن "المقبلي" المجهود الذي تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمنطقة تبوك، وأشاد بتلك المجهودات التي تقوم بإنشاء قيمة جديدة، وتقوم بتحسين ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وهذه من مستهدفات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

