النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

"الحازمي" يوضح آلية تقليص مدة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة

قال لـ"سبق" إن المقصود بالساعة هنا هو خروجه من المنزل حتى وصوله إلى المستشفى

كشف فهد الحازمي، المدير العام للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالسعودية، آلية تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من خمس ساعات إلى ساعة واحدة.

وأوضح "الحازمي" في رده على سؤال لـ"سبق" حول أسباب تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة؟: الجهات المعنية تصدر العديد من القرارات، ويتم مراجعتها، وتقويمها بناء على الملاحظات التي وردت.

وأضاف: اليوم اللجنة الأمنية ارتأت تقليص مدة الإذن من 5 ساعات إلى ساعة واحدة. فهل هذا يعني أن مدة خروج الشخص والذهاب إلى المنشأة الصحية ثم العودة في هذه المدة؟ بطبيعة الحال لا.

وتابع: المقصود هنا بالساعة هو خروجه من المنزل إلى وصوله إلى المنشأة الصحية، في حين أثناء وجوده في المنشأة الصحية هو ملزم بالحصول على تقرير طبي من المنشأة؛ ليتمكن من العودة إلى المنزل، وأيضًا إبرازه أمام النقاط الأمنية. وهذا هو التعديل في المدة فقط.

هيئة الهلال الأحمر المنشآت الصحية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحازمي" يوضح آلية تقليص مدة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة
سبق

كشف فهد الحازمي، المدير العام للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالسعودية، آلية تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من خمس ساعات إلى ساعة واحدة.

وأوضح "الحازمي" في رده على سؤال لـ"سبق" حول أسباب تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة؟: الجهات المعنية تصدر العديد من القرارات، ويتم مراجعتها، وتقويمها بناء على الملاحظات التي وردت.

وأضاف: اليوم اللجنة الأمنية ارتأت تقليص مدة الإذن من 5 ساعات إلى ساعة واحدة. فهل هذا يعني أن مدة خروج الشخص والذهاب إلى المنشأة الصحية ثم العودة في هذه المدة؟ بطبيعة الحال لا.

وتابع: المقصود هنا بالساعة هو خروجه من المنزل إلى وصوله إلى المنشأة الصحية، في حين أثناء وجوده في المنشأة الصحية هو ملزم بالحصول على تقرير طبي من المنشأة؛ ليتمكن من العودة إلى المنزل، وأيضًا إبرازه أمام النقاط الأمنية. وهذا هو التعديل في المدة فقط.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:23 PM

"الحازمي" يوضح آلية تقليص مدة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة

قال لـ"سبق" إن المقصود بالساعة هنا هو خروجه من المنزل حتى وصوله إلى المستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,013

كشف فهد الحازمي، المدير العام للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالسعودية، آلية تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من خمس ساعات إلى ساعة واحدة.

وأوضح "الحازمي" في رده على سؤال لـ"سبق" حول أسباب تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة؟: الجهات المعنية تصدر العديد من القرارات، ويتم مراجعتها، وتقويمها بناء على الملاحظات التي وردت.

وأضاف: اليوم اللجنة الأمنية ارتأت تقليص مدة الإذن من 5 ساعات إلى ساعة واحدة. فهل هذا يعني أن مدة خروج الشخص والذهاب إلى المنشأة الصحية ثم العودة في هذه المدة؟ بطبيعة الحال لا.

وتابع: المقصود هنا بالساعة هو خروجه من المنزل إلى وصوله إلى المنشأة الصحية، في حين أثناء وجوده في المنشأة الصحية هو ملزم بالحصول على تقرير طبي من المنشأة؛ ليتمكن من العودة إلى المنزل، وأيضًا إبرازه أمام النقاط الأمنية. وهذا هو التعديل في المدة فقط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة