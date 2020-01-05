النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشار "خامنئي": ردّنا سيكون عسكرياً.. لا بد أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية

قال عن تهديدات "ترامب" بضرب 52 هدفاً: سخيفة وغريبة.. لا يعرف القانون الدولي

قال حسن دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكرياً بالتأكيد، وإنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لـ"دهقان" مع فريدريك بلايتن من شبكة CNN الأمريكية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمراً واحداً، قيادتنا أعلنت رسمياً أننا لم نسعَ أبداً للحرب، ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب، وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلاً: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفاً في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال "دهقان" إنها "سخيفة وغريبة"، لافتاً إلى أن "ترامب" "لا يعرف القانون الدولي، ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

حسن دهقان قاسم سليماني مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مستشار "خامنئي": ردّنا سيكون عسكرياً.. لا بد أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية
سبق

قال حسن دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكرياً بالتأكيد، وإنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لـ"دهقان" مع فريدريك بلايتن من شبكة CNN الأمريكية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمراً واحداً، قيادتنا أعلنت رسمياً أننا لم نسعَ أبداً للحرب، ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب، وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلاً: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفاً في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال "دهقان" إنها "سخيفة وغريبة"، لافتاً إلى أن "ترامب" "لا يعرف القانون الدولي، ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
03:33 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:30 AM

مستشار "خامنئي": ردّنا سيكون عسكرياً.. لا بد أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية

قال عن تهديدات "ترامب" بضرب 52 هدفاً: سخيفة وغريبة.. لا يعرف القانون الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
19,152

قال حسن دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكرياً بالتأكيد، وإنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لـ"دهقان" مع فريدريك بلايتن من شبكة CNN الأمريكية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمراً واحداً، قيادتنا أعلنت رسمياً أننا لم نسعَ أبداً للحرب، ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب، وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلاً: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفاً في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال "دهقان" إنها "سخيفة وغريبة"، لافتاً إلى أن "ترامب" "لا يعرف القانون الدولي، ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة