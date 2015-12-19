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بمشاركة 44 متسابقًا.. اختتام فعاليات ماراثون حركية الأول

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021 ودعم مجموعات تطوعية

اختُتمت يوم أمس فعاليات ماراثون حركية الأول، الذي نظّمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، باستضافة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبمشاركة 44 متسابقًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من جميع مناطق المملكة، وبرعاية من شركة سمامة، وبحضور عسكر الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة حركية، ومدير عام الجمعية محمد الحمالي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد الأحمد وعدد من وجهاء المجتمع.

وتم تتويج الفائزين الأوائل بالجوائز، كما نال بقية المشاركين جوائز تقديرية؛ حيث جاء في المركز الأول المتسابق مشاري الدبيني، وحصل على جوال آيفون؛ فيما حصل المتسابق الثاني يوسف جامع على مبلغ مالي قدره 3000 ريال، وجاء في المركز الثالث الحميدي الحربي، وحصل على مبلغ 2000 ريال، وحقق المركز الرابع المتسابق فهد بن حاذور، وحصل على مبلغ 1500 ريال، وجاء في المركز الخامس المتسابق مبارك عامر الدوسري، وحصل على مبلغ 1000 ريال، كما قُدمت هدايا للمشاركين، ودروع للجهات الداعمة لماراثون "حركية الأول".

جدير بالذكر أن أعمار المتسابقين تتراوح بين 25- 65 سنة، قطعوا خلال الماراثون مسافة 2000 متر، وهدَف الماراثون إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإحياء يومهم العالمي، وإشراكهم في فعاليات رياضية، لدمجهم في المجتمع، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم وبث روح الحماس والتنافس لديهم.

وتسعى الجمعية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية؛ بهدف تمكينهم من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتحسن جودة حياتهم في مختلف المجالات.

وشارك عدد من المجموعات التطوعية في الماراثون؛ ومنها مجموعة مسار للدراجات، ومشاة الرياض؛ بهدف تحقيق الدمج المجتمعي، ومشاركة إخوانهم من ذوي الإعاقة الحركية في هذه الفعالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 44 متسابقًا.. اختتام فعاليات ماراثون حركية الأول
سبق

اختُتمت يوم أمس فعاليات ماراثون حركية الأول، الذي نظّمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، باستضافة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبمشاركة 44 متسابقًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من جميع مناطق المملكة، وبرعاية من شركة سمامة، وبحضور عسكر الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة حركية، ومدير عام الجمعية محمد الحمالي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد الأحمد وعدد من وجهاء المجتمع.

وتم تتويج الفائزين الأوائل بالجوائز، كما نال بقية المشاركين جوائز تقديرية؛ حيث جاء في المركز الأول المتسابق مشاري الدبيني، وحصل على جوال آيفون؛ فيما حصل المتسابق الثاني يوسف جامع على مبلغ مالي قدره 3000 ريال، وجاء في المركز الثالث الحميدي الحربي، وحصل على مبلغ 2000 ريال، وحقق المركز الرابع المتسابق فهد بن حاذور، وحصل على مبلغ 1500 ريال، وجاء في المركز الخامس المتسابق مبارك عامر الدوسري، وحصل على مبلغ 1000 ريال، كما قُدمت هدايا للمشاركين، ودروع للجهات الداعمة لماراثون "حركية الأول".

جدير بالذكر أن أعمار المتسابقين تتراوح بين 25- 65 سنة، قطعوا خلال الماراثون مسافة 2000 متر، وهدَف الماراثون إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإحياء يومهم العالمي، وإشراكهم في فعاليات رياضية، لدمجهم في المجتمع، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم وبث روح الحماس والتنافس لديهم.

وتسعى الجمعية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية؛ بهدف تمكينهم من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتحسن جودة حياتهم في مختلف المجالات.

وشارك عدد من المجموعات التطوعية في الماراثون؛ ومنها مجموعة مسار للدراجات، ومشاة الرياض؛ بهدف تحقيق الدمج المجتمعي، ومشاركة إخوانهم من ذوي الإعاقة الحركية في هذه الفعالية.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:05 PM

بمشاركة 44 متسابقًا.. اختتام فعاليات ماراثون حركية الأول

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021 ودعم مجموعات تطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت يوم أمس فعاليات ماراثون حركية الأول، الذي نظّمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، باستضافة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبمشاركة 44 متسابقًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، من جميع مناطق المملكة، وبرعاية من شركة سمامة، وبحضور عسكر الحارثي نائب رئيس مجلس إدارة حركية، ومدير عام الجمعية محمد الحمالي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد الأحمد وعدد من وجهاء المجتمع.

وتم تتويج الفائزين الأوائل بالجوائز، كما نال بقية المشاركين جوائز تقديرية؛ حيث جاء في المركز الأول المتسابق مشاري الدبيني، وحصل على جوال آيفون؛ فيما حصل المتسابق الثاني يوسف جامع على مبلغ مالي قدره 3000 ريال، وجاء في المركز الثالث الحميدي الحربي، وحصل على مبلغ 2000 ريال، وحقق المركز الرابع المتسابق فهد بن حاذور، وحصل على مبلغ 1500 ريال، وجاء في المركز الخامس المتسابق مبارك عامر الدوسري، وحصل على مبلغ 1000 ريال، كما قُدمت هدايا للمشاركين، ودروع للجهات الداعمة لماراثون "حركية الأول".

جدير بالذكر أن أعمار المتسابقين تتراوح بين 25- 65 سنة، قطعوا خلال الماراثون مسافة 2000 متر، وهدَف الماراثون إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإحياء يومهم العالمي، وإشراكهم في فعاليات رياضية، لدمجهم في المجتمع، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم وبث روح الحماس والتنافس لديهم.

وتسعى الجمعية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية؛ بهدف تمكينهم من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتحسن جودة حياتهم في مختلف المجالات.

وشارك عدد من المجموعات التطوعية في الماراثون؛ ومنها مجموعة مسار للدراجات، ومشاة الرياض؛ بهدف تحقيق الدمج المجتمعي، ومشاركة إخوانهم من ذوي الإعاقة الحركية في هذه الفعالية.

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