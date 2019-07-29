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عسير تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر طعناً

حكم قضت به المحكمة الجزائية وأيدته "العليا" ونفذته "الداخلية"

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ -سعودي الجنسية- بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي –سعودي الجنسية– وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 26/ 11/ 1440هـ بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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عسير تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر طعناً
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ -سعودي الجنسية- بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي –سعودي الجنسية– وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 26/ 11/ 1440هـ بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
03:09 PM

عسير تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل آخر طعناً

حكم قضت به المحكمة الجزائية وأيدته "العليا" ونفذته "الداخلية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ -سعودي الجنسية- بمنطقة عسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالرحمن بن أحمد بن خلاف كعبي –سعودي الجنسية– وذلك بطعنه عدة طعنات أدت لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ضياء بن عبدالرحمن بن هليل العنزي -سعودي الجنسية- اليوم الاثنين 26/ 11/ 1440هـ بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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