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البطل "حدادي" يعود لأرض الوطن على قدميه مرتدياً قميصاً عليه صورة ولي العهد وهذا ما قاله

بعد رحلة علاج امتدت 5 أعوام.. ذهب لأمريكا مشلولاً شللاً كاملاً عقب إصابته في الحد الجنوبي

عاد البطل #عبدالمعين_حدادي لأرض الوطن واقفاً على قدميه بعد أن كان مشلولاً شللاً كاملاً عند لحظة إصابته وعقب توجيه #ولي_العهد، بعلاجه على نفقته الخاصة، وصل للمملكة يقف على قدميه عقب رحلة علاج امتدت لخمس سنوات من بعد إصابته بالحد الجنوبي.

ووفق قناة الإخبارية وصل حدادي؛ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله -سبحانه وتعالى-، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجّه بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأعرب عن فخره وحبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع صورته على صدره؛ موجهاً الشكر لسمو الأمير للاهتمام بحالته الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البطل "حدادي" يعود لأرض الوطن على قدميه مرتدياً قميصاً عليه صورة ولي العهد وهذا ما قاله
سبق

عاد البطل #عبدالمعين_حدادي لأرض الوطن واقفاً على قدميه بعد أن كان مشلولاً شللاً كاملاً عند لحظة إصابته وعقب توجيه #ولي_العهد، بعلاجه على نفقته الخاصة، وصل للمملكة يقف على قدميه عقب رحلة علاج امتدت لخمس سنوات من بعد إصابته بالحد الجنوبي.

ووفق قناة الإخبارية وصل حدادي؛ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله -سبحانه وتعالى-، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجّه بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأعرب عن فخره وحبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع صورته على صدره؛ موجهاً الشكر لسمو الأمير للاهتمام بحالته الصحية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
09:00 AM

البطل "حدادي" يعود لأرض الوطن على قدميه مرتدياً قميصاً عليه صورة ولي العهد وهذا ما قاله

بعد رحلة علاج امتدت 5 أعوام.. ذهب لأمريكا مشلولاً شللاً كاملاً عقب إصابته في الحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,007

عاد البطل #عبدالمعين_حدادي لأرض الوطن واقفاً على قدميه بعد أن كان مشلولاً شللاً كاملاً عند لحظة إصابته وعقب توجيه #ولي_العهد، بعلاجه على نفقته الخاصة، وصل للمملكة يقف على قدميه عقب رحلة علاج امتدت لخمس سنوات من بعد إصابته بالحد الجنوبي.

ووفق قناة الإخبارية وصل حدادي؛ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله -سبحانه وتعالى-، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجّه بعلاجه على نفقته الخاصة.

وأعرب عن فخره وحبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع صورته على صدره؛ موجهاً الشكر لسمو الأمير للاهتمام بحالته الصحية.

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