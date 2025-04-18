سويسرا: وفيات كورونا ترتفع إلى 1111 والإصابات 27404

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 1111 وفاة مقارنة مع 1059 شخصًا يوم الجمعة.



وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27404 حالات مقارنة مع 27078 إصابة.