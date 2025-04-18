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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

سويسرا: وفيات كورونا  ترتفع إلى 1111 والإصابات 27404

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 1111 وفاة مقارنة مع 1059 شخصًا يوم الجمعة.


وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27404 حالات مقارنة مع 27078 إصابة.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا: وفيات كورونا  ترتفع إلى 1111 والإصابات 27404
سبق

أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 1111 وفاة مقارنة مع 1059 شخصًا يوم الجمعة.


وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27404 حالات مقارنة مع 27078 إصابة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:24 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:28 PM

سويسرا: وفيات كورونا  ترتفع إلى 1111 والإصابات 27404

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 1111 وفاة مقارنة مع 1059 شخصًا يوم الجمعة.


وقالت إن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 27404 حالات مقارنة مع 27078 إصابة.

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