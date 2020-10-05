الكويت: 567 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 107592 والوفيات 628

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 567 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 107592 حالة، في حين سُجّلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 628 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات الخاضعة للرعاية الطبية 7415 حالة، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3210 مسحات، ليبلغ مجموع الفحوصات 761025 فحصًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 99549 حالة.