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تحقيقاً لرؤية 2030.. "الصحة" تدعم توطين صناعة الأدوية بالسعودية

عبر استقطاب الشركات العالمية وتعزيزاً لمكانة السوق السعودي

دعماً من وزارة الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة، نفذ وفد من الوزارة، برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم, جولة تفقدية لمصنع "سعودي بايو" الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، والذي يقام بشراكة سعودية دنماركية، حيث اطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.

وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.

تأتي تلك الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن "رؤية 2030"، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزاً لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحقيقاً لرؤية 2030.. "الصحة" تدعم توطين صناعة الأدوية بالسعودية
سبق

دعماً من وزارة الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة، نفذ وفد من الوزارة، برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم, جولة تفقدية لمصنع "سعودي بايو" الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، والذي يقام بشراكة سعودية دنماركية، حيث اطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.

وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.

تأتي تلك الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن "رؤية 2030"، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزاً لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:12 AM

تحقيقاً لرؤية 2030.. "الصحة" تدعم توطين صناعة الأدوية بالسعودية

عبر استقطاب الشركات العالمية وتعزيزاً لمكانة السوق السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعماً من وزارة الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة، نفذ وفد من الوزارة، برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى، اليوم, جولة تفقدية لمصنع "سعودي بايو" الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، والذي يقام بشراكة سعودية دنماركية، حيث اطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.

وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.

تأتي تلك الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن "رؤية 2030"، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزاً لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020.

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