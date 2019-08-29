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وزارة الثقافة التركية تعترف رسمياً: تراجع السياح السعوديين

بعد تعرضهم لحالات نصب واعتداء وسرقة

اعترفت تركيا اليوم رسمياً بتراجع السياح السعوديين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.96 بالمئة، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11 بالمئة، مقارنة بنفس الفترتين من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وذكر موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن عدد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 445.875 سائحاً سعودياً، فيما بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019م 370.265 سائحاً سعودياً وفي شهر يوليو من عام 2018 بلغ عددهم 165.331 سائحاً سعودياً، وفي شهر يوليو من عام 2019م بلغ عددهم 135.273 سائحاً سعودياً.

يذكر أن عدداً كبيراً من السياح السعوديين بشكل خاص، والسائح إلى تركيا بشكل عام، تعرضوا لحالات اعتداء متعمد وإطلاق نار وخطف، كما تم استغلالهم من قبل بعض الشركات المحلية، وأطلقت السفارة السعودية عدة تحذيرات مقابل ذلك نظراً لتزايد تعرض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.



وفي دلالة مهمة على تردي الأوضاع الأمنية في تركيا صنفت وزارة الخارجية الأمريكية السفر إلى تركيا في مستوى الخطر الثالث، وهو المستوى قبل الأخير، الذي تنصح فيه الخارجية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى دولة ما، ويليه المستوى الرابع (الأخير)، الذي يحظر فيه السفر نهائيّاً إلى بعض الوجهات.

وبدورها، حذرت المملكة المتحدة رعاياها من التعرض للحوادث الإرهابية في المدن التركية، ومن بينها أنقرة وإسطنبول (أكثر الوجهات شعبية في بلاد الأناضول). وهو التحذير نفسه الذي وجهته الخارجية النيوزيلندية لرعاياها، فيما صنفت أستراليا تركيا كوجهة غير آمنة في مستوى خطر مرتفع؛ إذ ينبغي على السائح الانتباه طوال الوقت، ومتابعة الأخبار المحلية أولاً بأول خوفاً من تعرضه لمكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الثقافة التركية تعترف رسمياً: تراجع السياح السعوديين
سبق

اعترفت تركيا اليوم رسمياً بتراجع السياح السعوديين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.96 بالمئة، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11 بالمئة، مقارنة بنفس الفترتين من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وذكر موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن عدد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 445.875 سائحاً سعودياً، فيما بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019م 370.265 سائحاً سعودياً وفي شهر يوليو من عام 2018 بلغ عددهم 165.331 سائحاً سعودياً، وفي شهر يوليو من عام 2019م بلغ عددهم 135.273 سائحاً سعودياً.

يذكر أن عدداً كبيراً من السياح السعوديين بشكل خاص، والسائح إلى تركيا بشكل عام، تعرضوا لحالات اعتداء متعمد وإطلاق نار وخطف، كما تم استغلالهم من قبل بعض الشركات المحلية، وأطلقت السفارة السعودية عدة تحذيرات مقابل ذلك نظراً لتزايد تعرض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.



وفي دلالة مهمة على تردي الأوضاع الأمنية في تركيا صنفت وزارة الخارجية الأمريكية السفر إلى تركيا في مستوى الخطر الثالث، وهو المستوى قبل الأخير، الذي تنصح فيه الخارجية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى دولة ما، ويليه المستوى الرابع (الأخير)، الذي يحظر فيه السفر نهائيّاً إلى بعض الوجهات.

وبدورها، حذرت المملكة المتحدة رعاياها من التعرض للحوادث الإرهابية في المدن التركية، ومن بينها أنقرة وإسطنبول (أكثر الوجهات شعبية في بلاد الأناضول). وهو التحذير نفسه الذي وجهته الخارجية النيوزيلندية لرعاياها، فيما صنفت أستراليا تركيا كوجهة غير آمنة في مستوى خطر مرتفع؛ إذ ينبغي على السائح الانتباه طوال الوقت، ومتابعة الأخبار المحلية أولاً بأول خوفاً من تعرضه لمكروه.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
09:09 PM

وزارة الثقافة التركية تعترف رسمياً: تراجع السياح السعوديين

بعد تعرضهم لحالات نصب واعتداء وسرقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
19
8,604

اعترفت تركيا اليوم رسمياً بتراجع السياح السعوديين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.96 بالمئة، وخلال شهر يوليو تراجع عددهم بنسبة 20.11 بالمئة، مقارنة بنفس الفترتين من العام الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وذكر موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن عدد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ 445.875 سائحاً سعودياً، فيما بلغ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019م 370.265 سائحاً سعودياً وفي شهر يوليو من عام 2018 بلغ عددهم 165.331 سائحاً سعودياً، وفي شهر يوليو من عام 2019م بلغ عددهم 135.273 سائحاً سعودياً.

يذكر أن عدداً كبيراً من السياح السعوديين بشكل خاص، والسائح إلى تركيا بشكل عام، تعرضوا لحالات اعتداء متعمد وإطلاق نار وخطف، كما تم استغلالهم من قبل بعض الشركات المحلية، وأطلقت السفارة السعودية عدة تحذيرات مقابل ذلك نظراً لتزايد تعرض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.



وفي دلالة مهمة على تردي الأوضاع الأمنية في تركيا صنفت وزارة الخارجية الأمريكية السفر إلى تركيا في مستوى الخطر الثالث، وهو المستوى قبل الأخير، الذي تنصح فيه الخارجية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى دولة ما، ويليه المستوى الرابع (الأخير)، الذي يحظر فيه السفر نهائيّاً إلى بعض الوجهات.

وبدورها، حذرت المملكة المتحدة رعاياها من التعرض للحوادث الإرهابية في المدن التركية، ومن بينها أنقرة وإسطنبول (أكثر الوجهات شعبية في بلاد الأناضول). وهو التحذير نفسه الذي وجهته الخارجية النيوزيلندية لرعاياها، فيما صنفت أستراليا تركيا كوجهة غير آمنة في مستوى خطر مرتفع؛ إذ ينبغي على السائح الانتباه طوال الوقت، ومتابعة الأخبار المحلية أولاً بأول خوفاً من تعرضه لمكروه.

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