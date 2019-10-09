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"عسيلة مكة" بلا مركز صحي.. والأهالي يناشدون الوزارة

تمت الموافقة عليه منذ عام 1438هـ ولكن لم يرَ النور بعدُ

جدد أهالي حي العسيلة بمكة المكرمة، مطالبتهم باستحداث مركز صحي بحيهم، والذي تمت الموافقة عليه منذ عام 1438؛ ولكن لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": منذ عام 1435 ونحن نطالب باستحداث مركز صحي في حي العسيلة؛ حيث يفوق عدد السكان العشرين ألف نسمة؛ على حد قولهم.

وأضافوا: في عام 1438 تمت الموافقة من قِبَل وزارة الصحة على استحداث مركز صحي في الحي، واستبشرنا خيرًا؛ حيث تَقَدّم الأهالي بعدة مبانٍ، واختارت الشؤون الصحية بمكة أحد المباني التي تم تقديمها، وكلفت حينها المالك بعدم الوقوف على المبنى من عدة لجان؛ مع اعتماده ورصد مبلغ الإيجار.

وتابعوا: بعد كل تلك الخطوات صُدمنا مؤخرًا برفض استحداث المركز الصحي، على الرغم من الموافقة عليه.

وأشاروا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون افتتاح المركز الصحي منذ سنوات؛ لافتين إلى أن أقرب مراكز صحية لهم تقع في أحياء جبل النور، والعدل، والشرائع، وشارع الحج.

وطالبوا المسؤولين في الشؤون الصحية بمكة المكرمة بضرورة الوقوف على الحي مجددًا، وعن مدى حاجتهم الماسة لافتتاح مركز صحي يكفيهم العناء والتعب والمشقة عند البحث عن مراكز صحية أخرى في الأحياء الأخرى؛ فضلًا عن مساواتهم بالأحياء المجاورة.

حي العسيلة مكة المكرمة مركز صحي وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"عسيلة مكة" بلا مركز صحي.. والأهالي يناشدون الوزارة
سبق

جدد أهالي حي العسيلة بمكة المكرمة، مطالبتهم باستحداث مركز صحي بحيهم، والذي تمت الموافقة عليه منذ عام 1438؛ ولكن لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": منذ عام 1435 ونحن نطالب باستحداث مركز صحي في حي العسيلة؛ حيث يفوق عدد السكان العشرين ألف نسمة؛ على حد قولهم.

وأضافوا: في عام 1438 تمت الموافقة من قِبَل وزارة الصحة على استحداث مركز صحي في الحي، واستبشرنا خيرًا؛ حيث تَقَدّم الأهالي بعدة مبانٍ، واختارت الشؤون الصحية بمكة أحد المباني التي تم تقديمها، وكلفت حينها المالك بعدم الوقوف على المبنى من عدة لجان؛ مع اعتماده ورصد مبلغ الإيجار.

وتابعوا: بعد كل تلك الخطوات صُدمنا مؤخرًا برفض استحداث المركز الصحي، على الرغم من الموافقة عليه.

وأشاروا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون افتتاح المركز الصحي منذ سنوات؛ لافتين إلى أن أقرب مراكز صحية لهم تقع في أحياء جبل النور، والعدل، والشرائع، وشارع الحج.

وطالبوا المسؤولين في الشؤون الصحية بمكة المكرمة بضرورة الوقوف على الحي مجددًا، وعن مدى حاجتهم الماسة لافتتاح مركز صحي يكفيهم العناء والتعب والمشقة عند البحث عن مراكز صحية أخرى في الأحياء الأخرى؛ فضلًا عن مساواتهم بالأحياء المجاورة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:48 AM

"عسيلة مكة" بلا مركز صحي.. والأهالي يناشدون الوزارة

تمت الموافقة عليه منذ عام 1438هـ ولكن لم يرَ النور بعدُ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدد أهالي حي العسيلة بمكة المكرمة، مطالبتهم باستحداث مركز صحي بحيهم، والذي تمت الموافقة عليه منذ عام 1438؛ ولكن لم يرَ النور بعد.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": منذ عام 1435 ونحن نطالب باستحداث مركز صحي في حي العسيلة؛ حيث يفوق عدد السكان العشرين ألف نسمة؛ على حد قولهم.

وأضافوا: في عام 1438 تمت الموافقة من قِبَل وزارة الصحة على استحداث مركز صحي في الحي، واستبشرنا خيرًا؛ حيث تَقَدّم الأهالي بعدة مبانٍ، واختارت الشؤون الصحية بمكة أحد المباني التي تم تقديمها، وكلفت حينها المالك بعدم الوقوف على المبنى من عدة لجان؛ مع اعتماده ورصد مبلغ الإيجار.

وتابعوا: بعد كل تلك الخطوات صُدمنا مؤخرًا برفض استحداث المركز الصحي، على الرغم من الموافقة عليه.

وأشاروا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون افتتاح المركز الصحي منذ سنوات؛ لافتين إلى أن أقرب مراكز صحية لهم تقع في أحياء جبل النور، والعدل، والشرائع، وشارع الحج.

وطالبوا المسؤولين في الشؤون الصحية بمكة المكرمة بضرورة الوقوف على الحي مجددًا، وعن مدى حاجتهم الماسة لافتتاح مركز صحي يكفيهم العناء والتعب والمشقة عند البحث عن مراكز صحية أخرى في الأحياء الأخرى؛ فضلًا عن مساواتهم بالأحياء المجاورة.

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