النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الرياض والشرقية والمرتفعات

تحد من مدى الرؤية الأفقية.. وسماء صحوة على شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الرياض والشرقية والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:07 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:01 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الرياض والشرقية والمرتفعات

تحد من مدى الرؤية الأفقية.. وسماء صحوة على شمال المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,914

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، كذلك على منطقة الرياض وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,858
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,517
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة