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كوريا الجنوبية و"كورونا".. "الصفر" يتحقق لأول مرة

رصدت 4 حالات جديدة فقط وجميعها للقادمين من الخارج

لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس؛ وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير الماضي.

وفي المقابل أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765 حالة.

ووفق "رويترز"، زاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 247، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية و"كورونا".. "الصفر" يتحقق لأول مرة
سبق

لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس؛ وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير الماضي.

وفي المقابل أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765 حالة.

ووفق "رويترز"، زاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 247، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:49 AM

كوريا الجنوبية و"كورونا".. "الصفر" يتحقق لأول مرة

رصدت 4 حالات جديدة فقط وجميعها للقادمين من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس؛ وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير الماضي.

وفي المقابل أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765 حالة.

ووفق "رويترز"، زاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 247، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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