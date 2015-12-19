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بالصور.. اختتام بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة بالباحة

وفوز فريق "مليل" على "التضامن" 4 أهداف مقابل هدفين

اختتمت أنشطة وفعاليات بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة، مع مركز النشاط الاجتماعي بقدران، الجمعة الماضية.

وحضر عمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العُمري، ورئيس النشاط الاجتماعي بقدران عبد العزيز بن عبد الرحمن العُمري، المباراة النهائية في ملعب الأمل بقرية قدران بين فريقي "مليل" ‏و"التضامن".

شهدت المباراة حضور أنصار الفريقين وعدد من المشايخ والمسؤولين بالمحافظة. وفاز فريق مليل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

بعد ذلك شاهد الجميع حفل ختام بطولة الأمن الداخلي لختام الأنشطة والفعاليات لمركز النشاط الاجتماعي بقدران.

ثم سلم عمدة محافظة المخواة كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات الذهبية، وكرم الجهات المشاركة والداعمة للبطولة، عقب نجاح دوري مركز النشاط الاجتماعي بقرية قدران وبث روح المنافسة بين مختلف الفرق بالمحافظة والمراكز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. اختتام بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة بالباحة
سبق

اختتمت أنشطة وفعاليات بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة، مع مركز النشاط الاجتماعي بقدران، الجمعة الماضية.

وحضر عمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العُمري، ورئيس النشاط الاجتماعي بقدران عبد العزيز بن عبد الرحمن العُمري، المباراة النهائية في ملعب الأمل بقرية قدران بين فريقي "مليل" ‏و"التضامن".

شهدت المباراة حضور أنصار الفريقين وعدد من المشايخ والمسؤولين بالمحافظة. وفاز فريق مليل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

بعد ذلك شاهد الجميع حفل ختام بطولة الأمن الداخلي لختام الأنشطة والفعاليات لمركز النشاط الاجتماعي بقدران.

ثم سلم عمدة محافظة المخواة كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات الذهبية، وكرم الجهات المشاركة والداعمة للبطولة، عقب نجاح دوري مركز النشاط الاجتماعي بقرية قدران وبث روح المنافسة بين مختلف الفرق بالمحافظة والمراكز.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:06 PM

بالصور.. اختتام بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة بالباحة

وفوز فريق "مليل" على "التضامن" 4 أهداف مقابل هدفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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اختتمت أنشطة وفعاليات بطولة الأمل الداخلية في محافظة المخواة، مع مركز النشاط الاجتماعي بقدران، الجمعة الماضية.

وحضر عمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العُمري، ورئيس النشاط الاجتماعي بقدران عبد العزيز بن عبد الرحمن العُمري، المباراة النهائية في ملعب الأمل بقرية قدران بين فريقي "مليل" ‏و"التضامن".

شهدت المباراة حضور أنصار الفريقين وعدد من المشايخ والمسؤولين بالمحافظة. وفاز فريق مليل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

بعد ذلك شاهد الجميع حفل ختام بطولة الأمن الداخلي لختام الأنشطة والفعاليات لمركز النشاط الاجتماعي بقدران.

ثم سلم عمدة محافظة المخواة كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات الذهبية، وكرم الجهات المشاركة والداعمة للبطولة، عقب نجاح دوري مركز النشاط الاجتماعي بقرية قدران وبث روح المنافسة بين مختلف الفرق بالمحافظة والمراكز.

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