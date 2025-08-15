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نائب الرئيس اليمني يثمن دعم التحالف المستمر لدحر مشروع إيران التدميري باليمن

حثّ على مضاعفة الجهود وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس اليمني، على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح

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نائب الرئيس اليمني يثمن دعم التحالف المستمر لدحر مشروع إيران التدميري باليمن
سبق

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس اليمني، على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:24 AM

نائب الرئيس اليمني يثمن دعم التحالف المستمر لدحر مشروع إيران التدميري باليمن

حثّ على مضاعفة الجهود وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن ودحر مشروع إيران التدميري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بمحافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، وحث خلاله على مضاعفة الجهود والمزيد من العمل وحشد الطاقات والتلاحم السياسي والمجتمعي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واطلع المحافظ العكيمي، نائب الرئيس اليمني، على أوضاع مقاتلي الجيش والنازحين وسير العمليات العسكرية، مؤكداً الاستمرار في مقارعة انقلاب الحوثيين بعزيمة ومعنويات قتالية عالية.

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