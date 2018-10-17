النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" ساخرًا: "بيلوسي" مريضة وتحتاج المساعدة.. "صلوا لأجلها"

قال: "نانسي في انهيار عصبي".. أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة

كعادته في طريقة الانتقاد اللاذعة لكل من حوله، شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلامة القوة العقلية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وغرّد ترامب، على حسابه في "تويتر" قائلًا: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسّة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تامّ في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

وبحسب "روسيا اليوم" نشر الرئيس الأمريكي عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، ظهرت بيلوسي في إحداها وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب.

وكتب ترامب تعليقًا على الصورة يقول: "نانسي في انهيار عصبي"؛ فيما ظهر في صورة أخرى مِقعدا رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، خالييْن من صاحبيْهما، وعلّق ترامب بهذا الصدد يقول: "الديمقراطيون لا يفعلون شيئًا.. بيلوسي وشومر اندفعا إلى خارج المكتب".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي يثأر بهذه الانتقادات الشديدة من رئيسة مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق أن دونالد ترامب "انفجر غضبًا" خلال الاجتماع مع قادة الكونجرس؛ فيما صرح رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن سيد البيت الأبيض قد وصف "بيلوسي" بأنها سياسي من الدرجة الثالثة.

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" ساخرًا: "بيلوسي" مريضة وتحتاج المساعدة.. "صلوا لأجلها"
سبق

كعادته في طريقة الانتقاد اللاذعة لكل من حوله، شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلامة القوة العقلية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وغرّد ترامب، على حسابه في "تويتر" قائلًا: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسّة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تامّ في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

وبحسب "روسيا اليوم" نشر الرئيس الأمريكي عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، ظهرت بيلوسي في إحداها وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب.

وكتب ترامب تعليقًا على الصورة يقول: "نانسي في انهيار عصبي"؛ فيما ظهر في صورة أخرى مِقعدا رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، خالييْن من صاحبيْهما، وعلّق ترامب بهذا الصدد يقول: "الديمقراطيون لا يفعلون شيئًا.. بيلوسي وشومر اندفعا إلى خارج المكتب".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي يثأر بهذه الانتقادات الشديدة من رئيسة مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق أن دونالد ترامب "انفجر غضبًا" خلال الاجتماع مع قادة الكونجرس؛ فيما صرح رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن سيد البيت الأبيض قد وصف "بيلوسي" بأنها سياسي من الدرجة الثالثة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
09:24 AM

"ترامب" ساخرًا: "بيلوسي" مريضة وتحتاج المساعدة.. "صلوا لأجلها"

قال: "نانسي في انهيار عصبي".. أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,923

كعادته في طريقة الانتقاد اللاذعة لكل من حوله، شكّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلامة القوة العقلية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وغرّد ترامب، على حسابه في "تويتر" قائلًا: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسّة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تامّ في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر، صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

وبحسب "روسيا اليوم" نشر الرئيس الأمريكي عدة صور من اجتماعه مع قادة الكونجرس حول الوضع في سوريا والعملية العسكرية التركية، ظهرت بيلوسي في إحداها وهي تقف على طاولة بيضاوية موجهة حديثها إلى ترامب.

وكتب ترامب تعليقًا على الصورة يقول: "نانسي في انهيار عصبي"؛ فيما ظهر في صورة أخرى مِقعدا رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، خالييْن من صاحبيْهما، وعلّق ترامب بهذا الصدد يقول: "الديمقراطيون لا يفعلون شيئًا.. بيلوسي وشومر اندفعا إلى خارج المكتب".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي يثأر بهذه الانتقادات الشديدة من رئيسة مجلس النواب التي أعلنت في وقت سابق أن دونالد ترامب "انفجر غضبًا" خلال الاجتماع مع قادة الكونجرس؛ فيما صرح رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن سيد البيت الأبيض قد وصف "بيلوسي" بأنها سياسي من الدرجة الثالثة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,235
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,869
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,970
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,718

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة