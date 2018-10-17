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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7635.82 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, ومجموعة السريع، وسابك، وأسيج، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي، وبوبا العربية، وأسلاك، ومسك، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 3.45% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 623 صفقة.

الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7635.82 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, ومجموعة السريع، وسابك، وأسيج، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي، وبوبا العربية، وأسلاك، ومسك، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 3.45% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 623 صفقة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7635.82 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 117.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي, ومجموعة السريع، وسابك، وأسيج، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي، وبوبا العربية، وأسلاك، ومسك، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 3.45% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 64.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3685.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 623 صفقة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,982
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,743

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