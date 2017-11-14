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#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهاء التخدير وبدء المرحلة الثانية "الجراحة"

تمّت بسلاسة خلال ساعة و15 دقيقة وكان من المتوقع أن تستغرق الحالة ساعتين

أنهى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي، المرحلة الأولى من العملية "التخدير"، وبدأ في المرحلة الثانية وهي "المرحلة الجراحية".

وأكد عضو الفريق الطبي رئيس قسم التخدير بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير تمت بسلاسة؛ إذ توقّع أن تستغرق الحالة ساعتين، وبفضل من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من الأطباء السعوديين أنجزت في ساعة و15 دقيقة.

وقال: "إن عملية التخدير بدأت بالتنويم، ووضع أنابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية؛ لمراقبتها خلال العملية"، مشيراً إلى أن التخدير للتوأم السيامي سيستمر حتى نهاية العملية بإذن الله.

من جانبه، أوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان، أن العملية تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي، وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

التوأم السيامي #أحمد_ومحمد عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهاء التخدير وبدء المرحلة الثانية "الجراحة"
سبق

أنهى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي، المرحلة الأولى من العملية "التخدير"، وبدأ في المرحلة الثانية وهي "المرحلة الجراحية".

وأكد عضو الفريق الطبي رئيس قسم التخدير بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير تمت بسلاسة؛ إذ توقّع أن تستغرق الحالة ساعتين، وبفضل من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من الأطباء السعوديين أنجزت في ساعة و15 دقيقة.

وقال: "إن عملية التخدير بدأت بالتنويم، ووضع أنابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية؛ لمراقبتها خلال العملية"، مشيراً إلى أن التخدير للتوأم السيامي سيستمر حتى نهاية العملية بإذن الله.

من جانبه، أوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان، أن العملية تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي، وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:21 AM

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي.. انتهاء التخدير وبدء المرحلة الثانية "الجراحة"

تمّت بسلاسة خلال ساعة و15 دقيقة وكان من المتوقع أن تستغرق الحالة ساعتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي، المرحلة الأولى من العملية "التخدير"، وبدأ في المرحلة الثانية وهي "المرحلة الجراحية".

وأكد عضو الفريق الطبي رئيس قسم التخدير بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير تمت بسلاسة؛ إذ توقّع أن تستغرق الحالة ساعتين، وبفضل من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من الأطباء السعوديين أنجزت في ساعة و15 دقيقة.

وقال: "إن عملية التخدير بدأت بالتنويم، ووضع أنابيب التنفس والقساطر الوريدية والشريانية؛ لمراقبتها خلال العملية"، مشيراً إلى أن التخدير للتوأم السيامي سيستمر حتى نهاية العملية بإذن الله.

من جانبه، أوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان، أن العملية تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي، وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهما، ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لتبدأ عملية الترميم، ليُنقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة.

يذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بدأ الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد" و"محمد"، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، ويتوقع بإذن الله تعالى أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة، وتنفذ عبر 11 مرحلة.

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