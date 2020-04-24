النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفيات

ارتفعت أعداد المصابين فيها إلى 4092

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
06:52 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:49 AM

مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفيات

ارتفعت أعداد المصابين فيها إلى 4092

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,793

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة