ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نائب الأمير ولي العهد في الكويت

هنَّأه فيه بعيد الأضحى المبارك وشفاء خادم الحرمين الشريفين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ومغادرته المستشفى.

وعبّر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.