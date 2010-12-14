وقد دار حديث أخوي بين ولي العهد ونائب رئيس الوزراء العماني.

وصل وفد سلطنة عُمان إلى الرياض برئاسة نائب رئيس الوزراء العماني، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

ولي العهد في مقدمة مستقبلي وفد عمان في مطار الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14 وصل وفد سلطنة عُمان إلى الرياض برئاسة نائب رئيس الوزراء العماني، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض. وقد دار حديث أخوي بين ولي العهد ونائب رئيس الوزراء العماني.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 05:37 PM

اخر تعديل 14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 11:31 PM

ولي العهد في مقدمة مستقبلي وفد عمان في مطار الرياض لحضور القمة الخليجية بالرياض اليوم





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وصل وفد سلطنة عُمان إلى الرياض برئاسة نائب رئيس الوزراء العماني، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

وقد دار حديث أخوي بين ولي العهد ونائب رئيس الوزراء العماني.