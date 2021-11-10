صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن؛ أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها لخلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة القصيم تطيح بمواطن أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن؛ أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها لخلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
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شرطة القصيم تطيح بمواطن أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-10
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:18 PM
شرطة القصيم تطيح بمواطن أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن؛ أتلف مركبة آخر بإشعال النار فيها لخلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
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