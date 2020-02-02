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بينهم 7 من عائلة واحدة.. مقتل 9 مدنيين سوريين في غارات للنظام وروسيا

دمرت منزلاً من طابقين بالكامل

قتل تسعة مدنيين على الأقل غالبيتهم من عائلة واحدة، اليوم (الأحد) بغارات شنتها طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سبعة من القتلى من عائلة واحدة، وأنهم قتلوا في غارات استهدفت بلدة سرمين في شرق إدلب.

وأضاف أن القتيلين الآخرين هما امرأة قتلت في غارة روسية على مدينة الأتارب، وطفل قتل في استهداف طائرات النظام أطراف مدينة بنش شرق إدلب.

ولم يستبعد المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جهته، ذكر شاهد عيان أن إحدى الغارات دمرت منزلاً من طابقين بالكامل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم 7 من عائلة واحدة.. مقتل 9 مدنيين سوريين في غارات للنظام وروسيا
سبق

قتل تسعة مدنيين على الأقل غالبيتهم من عائلة واحدة، اليوم (الأحد) بغارات شنتها طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سبعة من القتلى من عائلة واحدة، وأنهم قتلوا في غارات استهدفت بلدة سرمين في شرق إدلب.

وأضاف أن القتيلين الآخرين هما امرأة قتلت في غارة روسية على مدينة الأتارب، وطفل قتل في استهداف طائرات النظام أطراف مدينة بنش شرق إدلب.

ولم يستبعد المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جهته، ذكر شاهد عيان أن إحدى الغارات دمرت منزلاً من طابقين بالكامل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:54 PM

بينهم 7 من عائلة واحدة.. مقتل 9 مدنيين سوريين في غارات للنظام وروسيا

دمرت منزلاً من طابقين بالكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل تسعة مدنيين على الأقل غالبيتهم من عائلة واحدة، اليوم (الأحد) بغارات شنتها طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري، على مناطق عدة في شمال غرب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سبعة من القتلى من عائلة واحدة، وأنهم قتلوا في غارات استهدفت بلدة سرمين في شرق إدلب.

وأضاف أن القتيلين الآخرين هما امرأة قتلت في غارة روسية على مدينة الأتارب، وطفل قتل في استهداف طائرات النظام أطراف مدينة بنش شرق إدلب.

ولم يستبعد المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جهته، ذكر شاهد عيان أن إحدى الغارات دمرت منزلاً من طابقين بالكامل.

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