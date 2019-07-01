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هيئة المواصفات: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر

بهدف الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق وتعزيز سلامة المستهلك

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن بدء إلزام منتجات الإسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م؛ وذلك وفقًا للائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية، وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ؛ ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنّعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa/.

وتؤكد هذه الخطوة حرصَ الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودي، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك؛ وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، كما أوضحت هيئة المواصفات أن حصول المنتج على علامة الجودة؛ يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المنتج والمستهلك والتاجر)، وتعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، كان قد اعتمد اللائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية في اجتماعه رقم (161)، المنعقد بتاريخ 24/ 10/ 1438هـ، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 1/ 1439هـ؛ حيث تَضَمّنت فرض علامة الجودة السعودية على منتجات الإسمنت، بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، كما نصت هذه اللائحة على منح فترة انتقالية لمورّدي ومصنّعي الإسمنت والخرسانة الجاهزة، مدتها سنتان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المواصفات: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن بدء إلزام منتجات الإسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م؛ وذلك وفقًا للائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية، وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ؛ ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنّعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa/.

وتؤكد هذه الخطوة حرصَ الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودي، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك؛ وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، كما أوضحت هيئة المواصفات أن حصول المنتج على علامة الجودة؛ يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المنتج والمستهلك والتاجر)، وتعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، كان قد اعتمد اللائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية في اجتماعه رقم (161)، المنعقد بتاريخ 24/ 10/ 1438هـ، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 1/ 1439هـ؛ حيث تَضَمّنت فرض علامة الجودة السعودية على منتجات الإسمنت، بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، كما نصت هذه اللائحة على منح فترة انتقالية لمورّدي ومصنّعي الإسمنت والخرسانة الجاهزة، مدتها سنتان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
01:23 PM

هيئة المواصفات: علامة الجودة إلزامية على منتجات الإسمنت في 9 سبتمبر

بهدف الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق وتعزيز سلامة المستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن بدء إلزام منتجات الإسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م؛ وذلك وفقًا للائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية، وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الإسمنت بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ؛ ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنّعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa/.

وتؤكد هذه الخطوة حرصَ الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة بالسوق السعودي، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك؛ وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، كما أوضحت هيئة المواصفات أن حصول المنتج على علامة الجودة؛ يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المنتج والمستهلك والتاجر)، وتعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، كان قد اعتمد اللائحة الفنية لمواد البناء- الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية في اجتماعه رقم (161)، المنعقد بتاريخ 24/ 10/ 1438هـ، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 1/ 1439هـ؛ حيث تَضَمّنت فرض علامة الجودة السعودية على منتجات الإسمنت، بما فيها الإسمنت البورتلاندي، والإسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة، كما نصت هذه اللائحة على منح فترة انتقالية لمورّدي ومصنّعي الإسمنت والخرسانة الجاهزة، مدتها سنتان من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

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